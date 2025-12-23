Auf dem Schienennetz in der Hauptstadtregion wird auch 2026 fleißig gebaut. Für Fahrgäste bringt das Einschränkungen mit sich. Auf welche Projekte sie sich im kommenden Jahr einstellen müssen.

Die Kernsanierung des Ostbahnhofs ist weitgehend abgeschlossen. Dafür stehen 2026 an anderen Bahnhöfen Arbeiten an. (Archivbild)

Berlin - Pendlerinnen und Pendler müssen sich im kommenden Jahr auf einige Baustellen auf dem Schienennetz der Hauptstadtregion einstellen. Einige wichtige Bauprojekte werden hingegen fertig und sollen für eine Verbesserung im Nah- und Regionalverkehr sorgen. Ein Überblick über die wichtigsten Bauprojekte im kommenden Jahr.

Generalsanierungen

Hamburg-Berlin: Ein zentrales Bauprojekt der Deutschen Bahn wird im ersten Halbjahr fertig: die Generalsanierung der Fernverkehrsstrecke zwischen Hamburg und Berlin. Gleise, Weichen, Oberleitungen, aber auch Stellwerkstechnik werden derzeit rundum erneuert und modernisiert. Der Fernverkehr wird über Stendal und Uelzen umgeleitet und braucht etwa 45 Minuten länger. Betroffene Pendler in der Region müssen auf Ersatzbusse ausweichen. Noch bis Ende April dauern die Arbeiten und Einschränkungen an. Dann soll die Strecke wieder eröffnet werden - und weniger störanfällig sein als vorher.

Lehrte-Berlin: Dafür startet im Oktober eine weitere Rundum-Sanierung auf einer wichtigen Fernverkehrsverbindung im deutschen Schienennetz auf der Strecke zwischen Lehrte bei Hannover und Berlin. Zwischen Oktober und Dezember wird die Verbindung erstmals vollständig gesperrt. Das Umleitungskonzept für den Verkehr ist noch unbekannt. Im Regionalverkehr kommen wieder Ersatzbusse zum Einsatz. Zur weiteren Vollsperrung kommt es dann im gleichen Zeitraum 2027. Neben den Pendlern betrifft das auch Reisende, die über Hannover in Richtung NRW unterwegs sind.

Bahnhöfe

Bahnhof Alexanderplatz: Zu erheblichen Einschränkungen kommt es in den nächsten Jahren am Bahnhof Alexanderplatz. Von Anfang 2026 bis Mitte 2029 soll er kernsaniert werden. Sämtliche Geschäfte und Imbisse müssen bereits in diesen Tagen schließen und die Station verlassen. Erste bauvorbereitende Maßnahmen hat die Bahn für die nächsten Wochen angekündigt. Der Zugbetrieb soll wie gewohnt weiter laufen. Nur innerhalb des Bahnhofs ist nicht viel los - ähnlich wie derzeit am Bahnhof Zoologischer Garten.

Europaplatz: Eine weitere Baustelle ist für das erste Halbjahr nördlich vom Hauptbahnhof geplant: Der Europaplatz soll vollständig umgestaltet werden. Zentrales Element sei dabei ein barrierefreier „Bewegungskorridor“ zwischen Bahnhof sowie Bus- und Tramhaltestellen, teilte die zuständige Bausenatsverwaltung mit. Geplant ist demnach außerdem eine Fahrradabstellanlage mit Platz für rund 220 Räder. Geh- und Radwege sollen neu geordnet sowie 30 neue Bäume gepflanzt werden. Auch die Bushaltestelle werde erneuert und bekomme eine moderne Anzeigetechnik, hieß es. Der genaue Zeitplan ist noch nicht bekannt. Derzeit ist die Senatsverwaltung noch mit der Vergabe der Bauleistung beschäftigt. Diese solle im Januar abgeschlossen sein, hieß es.

Weitere Bahn-Bauprojekte in Berlin