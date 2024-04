Das Goldbeck-Feinblechzentrum in Treuen.

Treuen - Das Bauunternehmen Goldbeck hat in Treuen seine Feinblech-Produktion ausgebaut. Neben einer neuen Produktionshalle sei auch ein Büroanbau errichtet worden, teilte das Unternehmen zur Eröffnung am Donnerstag mit. Es produziert im Vogtland nach eigenen Angaben Stahlbauelemente, Dach- und Fassadenteile bis hin zu kompletten Fassaden. Der Standort habe rund 1200 Beschäftigte, hieß es. Durch die neuen Maschinen sinke der Verschnitt bei Blechen. „Mit der neuen Halle verdoppeln wir zudem unsere Produktionskapazitäten“, erläuterte der Geschäftsführer der Goldbeck Europe GmbH, Lars Luderer.

Eine genaue Investitionssumme wollte das Unternehmen mit Sitz in Bielefeld auf Nachfrage nicht nennen. Goldbeck baut unter anderem Logistik- und Industriehallen, aber auch Büro- und Wohngebäude. Im Geschäftsjahr 2022/23 seien 573 Projekte im Volumen von 6,7 Milliarden Euro realisiert worden. Aktuell habe das Unternehmen mehr als 12.000 Mitarbeiter an 100 Standorten in Europa.