Im vergangenen Sommer war Bayer in Brasilien, diesmal bereitet sich das Team in der Heimat vor und fährt nicht wie viele Jahre zu vor nach Österreich.

Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen bezieht zur Vorbereitung auf die nächste Saison im Sommer ein neues Trainingslager. Dabei begibt sich der deutsche Meister von 2024 auf die Spuren der Fußball-Nationalmannschaft und startet die Saisonvorbereitung in Blankenhain bei Erfurt. Dort hatte DFB-Elf vor der Heim-Europameisterschaft 2024 Quartier bezogen.

Die Leverkusener werden sich unter Cheftrainer Kasper Hjulmand vom 1. bis 7. August in Thüringen aufhalten. „Die hauseigenen Trainingsanlagen genügen internationalen Ansprüchen, die Regenerationsmöglichkeiten für unsere Spieler sind dank der hervorragenden Infrastruktur vor Ort perfekt“, sagte Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes. Im vergangenen Jahr waren die Leverkusener zur Vorbereitung in Brasilien, davor ist die Mannschaft im Sommer viele Jahre im österreichischen Zell am See gewesen.