Die Basketballer des FC Bayern München präsentieren sich in der Euroleague chancenlos gegen den Titelverteidiger. In Istanbul hapert es beim Deutschen Meister vor allem offensiv.

Coach Gordon Herbert dürfte mit der Offensivleistung der Bayern in Istanbul nicht zufrieden sein. (Archivbild)

Istanbul - Die Basketballer des FC Bayern München müssen die nächste deutliche Niederlage in der Euroleague hinnehmen. Mit 73:88 (32:37) unterlag der deutsche Meister beim Europapokal-Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul. Damit haben die Bayern, die zuletzt eine 70:98-Heimniederlage gegen Zalgiris Kaunas kassierten, auch ihr zweites Auswärtsspiel in dieser Saison verloren.

Bei den Bayern stimmte es zu Beginn zumindest defensiv, im ersten Viertel erzwangen die Gäste neun Ballverluste. Ein 8:0-Lauf bescherte den Münchnern eine 20:14-Führung. Ein Rhythmus sollte sich offensiv aber nicht einstellen, in den ersten sieben Minuten des zweiten Viertels erzielten die Bayern nur sieben Punkte. So lagen sie zur Pause 32:37 zurück.

Am Ende wird es deutlich

Im dritten Durchgang kamen die Bayern zwar häufiger zu Abschlüssen in Korbnähe, ihr Rückstand wuchs dennoch schnell in den zweistelligen Bereich. Vor dem Schlussabschnitt lagen sie mit 46:62 hinten.

Nach einem 19:2-Lauf war Fenerbahce auf 72:46 enteilt und von den Bayern nicht mehr einzuholen. Die Gäste trafen als Team nur fünf ihrer 21 Dreier, drei davon versenkte Welt- und Europameister Andreas Obst, der auf insgesamt 13 Punkte kam.