Die Bayern schleppen sich mit letzter Kraft in die Winterpause. Auch in Wolfsburg fehlen etliche Profis. Und die, die spielen, sind zum Teil angeschlagen, wie Thomas Tuchel im Anschluss berichtet.

Wolfsburg - Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat nach dem Kraftakt beim 2:1 beim VfL Wolfsburg erneut auf die angespannte Personallage beim Fußball-Rekordmeister verwiesen. „Es darf was passieren, aber der Wintertransfermarkt ist nicht einfach“, sagte der 50-Jährige am Mittwochabend beim Pay-TV-Sender Sky. Im Spiel beim VfL hatten dem Trainer acht kranke oder verletzte Profis gänzlich gefehlt, einige Startelfspieler gingen angeschlagen in die Partie. „Ein paar waren im roten Bereich“, sagte der Trainer.

Dayot Upamecano sei eine Magen-Darm-Erkrankung zuletzt so geschwächt gewesen, dass dieser im Krankenhaus war, berichtete Tuchel. Auch Raphaël Guerreiro habe „die ganze Nacht“ auf der Toilette verbracht, sagte der Trainer. Konrad Laimer musste mit lädiertem Knie spielen. „Es sind immer wieder zu viele Plätze frei“, sagte Tuchel mit Blick auf den Personalbogen. Die Bayern-Tore erzielten Jamal Musiala (33. Minute) und Harry Kane (43.).