Shabazz Napier trieb Bayern in der zweiten Hälfte gegen Madrid an.

Madrid - Die Basketballer des FC Bayern München haben in der EuroLeague erneut eine Auswärtsniederlage kassiert. Beim EuroLeague-Vizemeister Real Madrid zog der Basketball-Bundesligist mit 76:88 (30:47) den Kürzeren. Damit haben die Bayern sieben ihrer zehn Auswärtsspiele im Europapokal verloren. Nach dem 97:89-Hinspielerfolg ging auch der direkte Vergleich gegen das spanische Spitzenteam verloren.

Die Bayern ließen zu Beginn einige Punkte in Korbnähe zu, kamen aber selbst kaum in der Zone zum Abschluss. Stattdessen versuchten es die Gäste häufig von außen, wo außer Niels Giffey aber kein Spieler im ersten Viertel einen Dreier traf. So lagen die Münchner nach zehn Minuten mit 16:23 zurück. Ende des zweiten Durchgangs punkteten die Bayern fünf Minuten lang nicht. Nach einem 0:14-Lauf gingen sie mit einem 30:47-Rückstand in die Kabine.

Bayern verliert trotz einer guten zweiten Hälfte

Nach der Pause konnten die Bayern zwar weiter nicht aus Schnellangriffen punkten, eigentlich eine ihrer Stärken, dafür reduzierten die Gäste ihre Ballverluste. So verkürzten die Münchner ihren Rückstand vor dem Schlussabschnitt auf 50:62. Dort überzeugten die Bayern doch mal mit Tempospiel. Shabazz Napier verkürzte drei Minuten vor Spielende auf 71:78. Doch näher kam der Basketball-Bundesligist nicht mehr heran.

Carsen Edwards (18 Punkte) und Shabazz Napier (17) punkteten bei den Münchnern am häufigsten. Bei Madrid absolvierte Sergio Llull seine 426. EuroLeague-Partie. Damit ist der langjährige spanische Nationalspieler nunmehr alleiniger Rekordhalter.