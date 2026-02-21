Alphonso Davies ist erneut verletzt. Der Bayern-Star muss beim 3:2 der Münchner gegen Eintracht Frankfurt vorzeitig vom Platz. Sportvorstand und Trainer geben ein erstes Update.

München - Der FC Bayern München muss einen erneuten Ausfall von Alphonso Davies verkraften. Der kanadische Fußball-Nationalspieler wurde beim 3:2 (2:0) des deutschen Meisters gegen Eintracht Frankfurt wegen einer Verletzung vorzeitig ausgewechselt. „Es sieht nicht so schlimm aus. Ich weiß nicht, ob es zwei Wochen sind oder vier“, sagte Trainer Vincent Kompany. Bei Dazn äußerte er, dass es „vom Gefühl her nicht so lange dauern“ werde.

Davies war nach seinem Kreuzbandriss aus dem März 2025 lange ausgefallen. Erst Ende des vergangenen Jahres feierte der 25-Jährige sein Comeback. Umso bitterer ist die erneute Verletzung. „Es sah so aus, als wenn es nach länger aussieht“, sagte Sportvorstand Max Eberl. „Irgendwas Muskuläres muss es sein.“ Davies wurde schon kurz nach dem Spiel untersucht, eine genaue Diagnose lag zunächst nicht vor.

„Auf dem Platz war er sehr down“

Joshua Kimmich, der das Team als Kapitän auf den Platz geführt hatte, berichtete von einem zunächst mitgenommenen Kollegen. „Auf dem Platz war er sehr down. In der Kabine wirkte er etwas gefasster“, berichtete Kimmich. „Hoffen wir, dass es keine lange Ausfallzeit ist.“

Der ebenfalls lange verletzte Jamal Musiala fühlte nach seiner Rückkehr in die Bundesliga-Startelf mit dem Kumpel. „Es ist traurig, das zu sehen. Aber wir müssen einfach hoffen, dass es nichts Schlimmes ist“, sagte Musiala bei Sky.

Kane trifft wieder doppelt

Eine Woche vor dem Klassiker bei Borussia Dortmund festigten die Münchner die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Harry Kane (20./68. Minute) und zuvor Nationalspieler Aleksandar Pavlovic (16.) münzten die lange währende Münchner Überlegenheit nur unzureichend in Tore um. Joker Jonathan Burkardt per Foulelfmeter (77.) und der ebenfalls eingewechselte Arnaud Kalimuendo mit dem Anschlusstreffer in der 87. Minute sorgten für eine spannende Schlussphase.