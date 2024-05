Bayern und Wolfsburg spielen in Dresden um Frauen-Supercup

Dresden - Die Fußballerinnen des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg spielen am 25. August in Dresden um den Supercup. Die Partie des deutschen Meisters aus München gegen DFB-Pokalsieger Wolfsburg soll um 18.15 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion angepfiffen werden, wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte.

Um den Supercup wird erstmals seit 27 Jahren wieder gespielt. Zuletzt fand der Wettbewerb zwischen 1992 und 1997 statt. Der Supercup soll jedes Jahr an einem anderen neutralen Ort ausgetragen werden. In diesem Sommer liegt der Spieltermin eine Woche vor dem Start der Frauen-Bundesliga.