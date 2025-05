Eric Dier spielt in der neuen Saison nicht mehr für die Bayern. Der Engländer hat einen Vertrag in Frankreich unterschrieben.

München - Abwehrspieler Eric Dier wechselt vom FC Bayern München zum AS Monaco. Das teilte der französische Erstligist mit. Der 31 Jahre alte Engländer hatte seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister nicht verlängert. Dier wechselt damit ablösefrei ins Fürstentum. In Monaco erhält der Innenverteidiger einen Dreijahresvertrag.

Vom Ergänzungs- zum Stammspieler

Dier spielt seit Januar 2024 bei den Bayern. Er war nur als Ergänzungsspieler in die aktuelle Saison gegangen. Durch die verletzungsbedingten Ausfälle in der Abwehr aber rutschte er im Frühjahr in die Stammelf von Coach Vincent Kompany und stand unter anderem in den zwei Viertelfinalspielen der Champions League gegen Inter Mailand (1:2, 2:2) auf dem Platz.

Auch in der Liga war Dier zuletzt gesetzt und hat einen großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft. Insgesamt absolvierte er 47 Pflichtspiele für die Münchner, in denen er drei Tore erzielte. Zuvor hatte er zehn Jahre lang für Tottenham Hotspur gespielt.