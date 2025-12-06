Der deutsche Vizemeister fährt einen Start-Ziel-Sieg ein. Aufsteiger Jena kann nur bis zum 11:11 mithalten und hat keine Lufthoheit unter den Brettern.

Jena - Die Basketballer von Science City Jena sind ratiopharm Ulm klar unterlegen. Der Aufsteiger hatte in eigener Halle beim 70:92 (30:42) gegen den deutschen Vizemeister keine Chance. Den größten Anteil am Ulmer Erfolg hatten Christian Sengfelder (16), Mark Smith (15), Nelson Weidemann (13) und Malik Osborne (11). Für die Thüringer erzielten Keith Braxton (19), Eric Washington (17) und Joe Wieskamp (10) die meisten Punkte.

Die Hausherren konnten nie in Führung gehen und nur bis zum 11:11 (4.) das einseitige Geschehen halbwegs ausgeglichen gestalten. Mit einem 6:0-Lauf von 22:19 auf 28:19 zogen die Ulmer früh davon. Dabei profitierten die Gäste in erster Linie von ihrer Überlegenheit unter den Brettern (43:33 Rebounds) und der Treffsicherheit jenseits der Dreierlinie. Die Ulmer verwandelten zehn ihrer 23 Versuche, die Gastgeber nur sechs der Würfe aus der Distanz.