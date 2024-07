Wien - Knapp zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele haben die Beach-Volleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler beim Elite-Turnier der Beach Pro Series in Wien eine Überraschung knapp verpasst. Das Team aus Hamburg scheiterte am Sonntag im Halbfinale nach Satzführung mit 21:16, 15:21, 9:15 an den norwegischen Olympiasiegern Anders Mol und Christian Sørum.

Das Spiel um Platz drei verlor das einzige für Paris qualifizierte deutsche Männer-Duo gegen die Chilenen Marco und Esteban Grimalt dann glatt mit 18:21, 16:21. Die Elite-Turniere sind die höchste Kategorie der weltweiten Beach Pro Serie.

Müller/Tillmann gelingt Olympia-Generalprobe

Einen Tag zuvor hatten Svenja Müller und Cinja Tillmann ihre gute Form vor dem olympischen Turnier unter dem Eiffelturm bewiesen. Das ebenfalls in Hamburg trainierende Paar setzte sich in Wien im Finale gegen die Schweizerinnen Joana Mäder/Anouk Vergé-Dépré mit 21:14, 21:18 durch. Für das Duo war es der erste Sieg in der Turnierserie in dieser Saison. Die WM-Dritten von 2022 rückten in den Kreis der Medaillen-Kandidatinnen für Paris auf.

„Es könnte kein besserer Geburtstag sein“, sagte Cinja Tillmann, die am Samstag 33 Jahre alt geworden war. „Wir haben versucht, viel zu kommunizieren, und das hat bestens funktioniert“, meinte ihre Partnerin Svenja Müller.

Lediglich einen Satzverlust mussten das Paar bei diesem Turnier hinnehmen. Die ebenfalls für Olympia qualifizierten Laura Ludwig und Louisa Lippmann waren indes schon in der zweiten Qualifikations-Runde in Wien ausgeschieden.