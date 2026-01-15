Wer sagt, dass Tiere immer sofort dankbar sein müssen, wenn man sie aus einer Notlage befreit? In Celle soll ein in Angelschnüre verhedderter Kormoran gerettet werden. Das macht ihn wohl misstrauisch.

Celle - Einen in einer Angelschnur verhedderten Kormoran hat die Polizei in Celle gerettet - aber nur gegen dessen erbitterten Widerstand. Eine Passantin habe das hilflose Tier mit der schon eng um seinen Hals gewickelten Schnur am Mittwochmittag gesehen, teilte die Polizei mit. Sie versuchte dem Vogel zu helfen - gab die „schmerzhaft fehlgeschlagenen“ Rettungsversuche aber schließlich auf und alarmierte die Polizei.

Die Beamten fingen das Tier ein, allerdings leistete der große Vogel laut Polizei bei seiner „Festnahme“ erheblichen Widerstand und ließ sich nur unter vehementem Protest mitnehmen. In einer Tierarztpraxis wurde der Kormoran von den Schnüren befreit - und dann in die Freiheit entlassen.