Hannover - Beamte und Richter in Niedersachsen sollen künftig Fahrradleasing nutzen können. Schließt das Land mit einem Anbieter einen Vertrag über ein Leasingmodell, sollen Beamte und Richter Räder beziehen, die sie auch privat nutzen dürfen, wie die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mitteilte. Eine entsprechende Möglichkeit gab es bislang nicht. Aus der Mitteilung ging nicht hervor, wann erste Räder von Beamten und Richtern genutzt werden.

Die Leasingrate werde dann von der Besoldung einbehalten und sei steuerfrei, hieß es. Diese Option gelte noch nicht für die Tarifbeschäftigten des Landes, da es aktuell noch keine tarifvertragliche Regelung dazu gebe. Niedersachsen werde sich für eine Lösung einsetzen, teilte die Staatskanzlei weiter mit.