Toronto - Tennis-Legende Boris Becker sieht großes Potenzial in einer Partnerschaft zwischen Alexander Zverev und den Nadals und hofft weiterhin auf eine Zusammenarbeit. „Ich halte das für eine gute Entscheidung, sich in die Nähe von Nadal zu begeben. Hoffentlich wird was daraus. Aber ich glaube, das war der erste richtige Schritt“, sagte Becker in Berlin bei einem Termin seines Werbepartners Fenster.com.

Nach seinem Aus in der ersten Runde von Wimbledon trainierte Zverev zehn Tage in der Tennisakademie von Rafael Nadal auf Mallorca und holte sich wertvolle Ratschläge vom früheren Weltranglistenersten und dessen Onkel Toni. Vor wenigen Tagen berichtete Zverev, dass er um eine kontinuierliche Unterstützung der beiden spanischen Tennis-Kenner kämpfe.

„Wir sprechen darüber, wie eine potenzielle Partnerschaft aussehen könnte. Ich versuche, ihn davon zu überzeugen, mehr Wochen mit mir zu verbringen, und wir werden sehen, wie es läuft, aber er ist ein sehr beschäftigter Mann“, sagte der Weltranglisten-Dritte beim ATP-Turnier in Toronto über Toni Nadal.

Nächstes Grand-Slam-Turnier beginnt Ende August

Beim Masters-Turnier in Kanada ist Alexander Zverev nach den Absagen der Topspieler Jannik Sinner und Carlos Alcaraz an Position eins gesetzt. Im Kampf um das Achtelfinale trifft der gebürtige Hamburger in der Nacht zu diesem Freitag auf den Italiener Matteo Arnaldi.

Rund einen Monat vor dem Beginn der US Open will sich Zverev wieder Selbstvertrauen holen. Schließlich bleibt der erste Grand-Slam-Titel weiterhin das große Karriereziel. „Ich denke, in diesem Stadium geht es für mich darum zu gewinnen und zu versuchen, das Maximum aus dem herauszuholen, was ich habe und was ich werden kann“, sagte Zverev.