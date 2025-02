Beelitz - Die Spargelsaison wirft ihre Schatten voraus: Maxi Hiemann ist neue Beelitzer Spargelkönigin. „Ich habe mich wirklich intensiv vorbereitet, habe gelernt, wie tief Spargelpflanzen in die Erde gesetzt werden und auch erfahren, wie viele Menschen in Beelitz durch den Spargel Arbeit haben“, sagte die 21-jährige Studentin für Medientechnik nach Angaben der Stadt Beelitz.

Mit der Wahl sei für sie ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. „Ich bin mit den Spargelköniginnen aufgewachsen und war immer fasziniert, wenn ich sie gesehen habe.“

Am 10. April hat die 21-Jährige ihren ersten öffentlichen Auftritt in ihrer neuen Funktion. Dann wird in Beelitz offiziell die neue Spargelsaison eröffnet. Spargel ist gemessen an der Anbaufläche das bedeutendste Gemüse in Brandenburg. Das Hauptanbaugebiet befindet sich um Beelitz im Kreis Potsdam-Mittelmark.