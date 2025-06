Die Behörden suchen nach einer möglichen Großkatze in der Nähe des Geiseltalsees.

Braunsbedra - Am Geiseltalsee in Sachsen-Anhalt könnte ein gefährliches Raubtier durch die Wälder streifen. Die Behörden halten es mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit für einen Puma. Doch wie sollten sich Menschen verhalten, wenn sie dem Raubtier begegnen?

Das Landratsamt des Saalekreises rief die Bevölkerung auf, sich keinesfalls dem Tier zu nähern. Man solle dem Tier nicht in die Augen, sondern auf den Körper schauen und sich langsam zurückziehen und dabei groß machen. Besser wäre es aber, sich nicht in dem Gebiet um den Geiseltalsee aufzuhalten und Hunde an die Leine zu nehmen.