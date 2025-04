Das Prinzenbad in Kreuzberg ist als erstes Berliner Sommerbad in die Saison gestartet.

Berlin - Rechtzeitig zu einigen richtig warmen Tagen hat die Freibadsaison in Berlin begonnen. Das Sommerbad in Kreuzberg, bekannter als Prinzenbad, öffnete am Morgen zum ersten Mal in diesem Jahr. Erste Besucher sprangen bei noch kühlen Lufttemperaturen ins Wasser.

Am morgigen Maifeiertag und am schulfreien Freitag sind Sonne und 25 bis 27 Grad vorhergesagt. Ab dem Donnerstag haben dann auch die Sommerbäder Am Insulaner, Olympiastadion, Wilmersdorf sowie das Strandbad Wannsee geöffnet.

Am Samstag folgt das Freibad Gropiusstadt. Die weiteren Freibäder sind im Laufe des Mai und Anfang Juni dran.

Geheizt auf 22 Grad werden in dieser Saison ein Schwimmbecken in Kreuzberg und im Freibad Wilmersdorf sowie zwei Becken im Sommerbad Seestraße in Wedding.

Andere Becken und Bäder sind nur auf die Sonnenwärme angewiesen, zum Teil wird das Wasser dafür durch kilometerlange schwarze Schläuche, die sich erhitzen, geleitet.

Eintrittskarten können wie im vergangenen Jahr besonders im Internet gekauft werden. Frühbucher erhalten Rabatte. Ebenso Familien mit Kindern. Außerdem lässt sich an heißen Tagen erkennen, wie voll das Bad bereits ist und ob man sich mit dem aktuellen Kauf von Tickets beeilen muss.