Ein Lastwagen stößt mit der rechten Leitplanke zusammen. Das hatte Folgen für den Verkehr. Auch nach der Freigabe der Fahrbahn ist noch eine Frage offen.

Lehre - Nach einem Lastwagenunfall ist es auf der Autobahn 2 bei Braunschweig am Vormittag zu Verzögerungen gekommen. In Fahrtrichtung Braunschweig mussten Autofahrer nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale rund eine halbe Stunde mehr Fahrtzeit einplanen. Nach dem Unfall am Morgen wurde die Fahrbahn am Mittag wieder freigegeben.

Zu dem Unfall war es nach Angaben der Polizei auf Höhe des Parkplatzes Essehof zwischen dem Kreuz Königslutter/Wolfsburg und der Anschlussstelle Braunschweig Ost gekommen. Der Lkw war mit der rechten Leitplanke zusammengestoßen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Dabei war ein Anhänger umgefallen. Er wurde am Mittag wieder aufgestellt. Der genaue Unfallhergang war zunächst nicht bekannt.

Wegen des Unfalls wurden zeitweise zwei von drei Fahrstreifen gesperrt. Autofahrer sollten ab dem Kreuz Königslutter/Wolfsburg über die Autobahn 39 ausweichen.