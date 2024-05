Dresden - Mithilfe eines neuen Online-Spiels sollen Katastrophenschutzbehörden und Wasserbehörden für das Thema Hochwasser sensibilisiert werden. Was im Katastrophenfall von etwa einem Bürgermeister oder einem Wehrleiter zu bedenken sei, könne nun am Computer oder Smartphone virtuell geübt werden, hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung des Landeshochwasserzentrums Sachsen.

Das Spiel trägt den Namen „HQ50 - Hochwasser in Ihrer Gemeinde!“ und wurde vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in Zusammenarbeit mit einem Designteam für Spiel und Interaktion entwickelt. Es ist Teil eines Schulungskonzeptes für Entscheidungsträger im Katastrophenschutz und erforscht, wie Hochwasserfrühwarnungen bei lokal auftretenden Extremregenereignissen möglich seien.

Die Spieler würden in dem zehn bis 15-minütigen Spiel in die Rolle beispielsweise eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin einer kommunalen Behörde schlüpfen. Darin würden sie mit Unsicherheiten bei Vorhersagen von Regen und Flusswasserständen konfrontiert, müssten Informationen einholen und bewerten und schließlich Maßnahmen zur Hochwasserabwehr treffen.