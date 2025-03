Der Brand eines Dachstuhls in einem Wohnhaus in der Lutherstadt Wittenberg hat am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. (Archivfoto)

Wittenberg - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Wittenberg ist ein Schaden von rund 450.000 Euro entstanden. Alle fünf Bewohner blieben unverletzt, wie die Polizei in Dessau-Roßlau mitteilte. Am Samstagnachmittag stand der Dachstuhl vollständig in Flammen. Ein Haustier sei durch einen Helfer gerettet worden. Dieser hatte sich dabei leicht verletzt, wie es hieß. Das Haus ist laut Polizei nicht bewohnbar. Zur Brandursache werde ermittelt.