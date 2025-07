Frankfurt/Main - Lange Zeit war es still um den umstrittenen Künstler Xavier Naidoo, jetzt wagt er ein Comeback. Die Konzertagentur Live Nation kündigte ein Konzert von Naidoo mit dem Titel „Bei meiner Seele“ in der Kölner Lanxess Arena am 16. Dezember an. „Xavier Naidoo live mit Band! Am 16.12.2025 spielt Xavier sein einziges Konzert des Jahres in der Lanxess Arena Köln – mit all seinen großen Hits“, schrieb der Sänger auf seiner Instagramseite. Der Vorverkauf startet demnach am Dienstag (8. Juli). Demnach ist es sein erstes Konzert seit sechs Jahren.

Naidoo hat sich als Soulsänger und mit der Gruppe Söhne Mannheims einen Namen gemacht. Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 spielte die deutsche Nationalmannschaft vor den Spielen sein Lied „Dieser Weg“ in der Kabine. Später kam es zunehmend zu Kontroversen um den Sänger.

Naidoo fiel über lange Zeit auf mit Aussagen, die ihm Antisemitismus- und Rassismus-Vorwürfe einbrachten. Er trat mit sogenannten Reichsbürgern auf, verbreitete Theorien der QAnon-Bewegung und polarisierte mit Äußerungen zur Corona-Pandemie.

Im Jahr 2022 veröffentlichte Naidoo ein Video, in dem er angab, sich jahrelang in Verschwörungserzählungen verrannt zu haben: „Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue“, sagte er damals.