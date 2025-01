Berlin - Eine Radfahrerin ist in Berlin-Mitte von einem Auto angefahren worden. Die 57-Jährige kam in der Nacht mit inneren Verletzungen, Kopf- und Beinverletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die Radfahrerin bei Rot an einer Kreuzung über die Straße, wie es hieß. Der 73 Jahre alte Autofahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr die Frau an.