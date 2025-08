Ein Mann gerät in Wrestedt in den Gegenverkehr. Die Folgen für ihn und seine Frau sind schwer. Die Ursache gibt Rätsel auf.

Wrestedt - Eine Seniorin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 4 nahe Uelzen gestorben. Der Mann der 79-Jährigen war am Sonntagabend in Wrestedt-Breitenhees in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen, wie die Polizei erklärte. Weshalb es dazu kam, ist noch unklar. Der 80 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, seine Beifahrerin starb noch an der Unfallstelle.