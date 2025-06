Die Aussicht auf Fruchtsaft verlockte einen Mann in Erfurt offenbar dazu, in einen Keller einzubrechen. Als die Polizei ihn auf frischer Tat ertappte, fand sie allerdings weiteres Diebesgut.

Einbruch wegen Durstes: Die Polizei stellte in einem Keller in Erfurt einen 36-Jährigen, der sich am Fruchtsaft der Hausbewohner bediente. (Archiv-Illustrationsfoto)

Erfurt - Unstillbarer Durst verleitete einen Mann am Samstagmorgen in Erfurt offenbar dazu, in den Keller eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Die Bewohner waren auf den Eindringling aufmerksam geworden, heißt es in einer Mitteilung der Landespolizeiinspektion Erfurt. Die Polizeibeamten entdeckten den 36-Jährigen schließlich in einem aufgebrochenen Kellerabteil, wo er sich nach eigenen Angaben gerade Fruchtsaftgetränke einverleiben wollte. Mit dabei hatte der Einbrecher ein hochwertiges Fahrrad, das vor einigen Wochen im Erfurter Norden gestohlen wurde, heißt es weiter. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft durfte der Einbrecher letztlich zwar ohne Fahrrad, jedoch zu Fuß den Tatort mit einer Anzeige im Gepäck verlassen, so die Polizei.