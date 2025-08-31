Seit rund zwei Jahren hat die Insel Wangerooge keinen Bürgermeister mehr. Am Sonntag entscheidet eine Stichwahl, wer künftig die Insel führt.

Das Büro des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin auf der Insel Wangerooge ist nah am Strand.

Wangerooge - Wollen die Menschen auf der ostfriesischen Insel Wangerooge eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister? Das entscheidet sich am Sonntag bei einer Stichwahl. Bei der ersten Abstimmung am 17. August traten fünf Männer und eine Frau an, doch keiner von ihnen erreichte die absolute Mehrheit.

Nach dem vorläufigen Ergebnis kam Tina Marjatta Mißmahl (Einzelbewerberin) auf 34,33 Prozent der Stimmen, Sven Janisch (Einzelbewerber) auf 29,77 Prozent. Beide treten in der Stichwahl gegeneinander an. Für den Sieg reicht eine einfache Mehrheit. Eine gewählte Bürgermeisterin hatte Wangerooge nach Angaben einer Gemeindesprecherin noch nie.

Auf der Nordsee-Insel leben rund 1.100 wahlberechtigte Menschen. Bei der ersten Wahl lag die Beteiligung bei rund 71 Prozent. Der Bürgermeisterposten auf Wangerooge ist seit Herbst 2023 unbesetzt. Die Amtszeit beträgt acht Jahre.