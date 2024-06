Braunschweig/Magdeburg - Abwehrspieler Leon Bell Bell wechselt vom 1. FC Magdeburg zu Zweitligakonkurrent Eintracht Braunschweig. Der 27-Jährige unterschrieb bei den Niedersachsen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 und kommt ablösefrei an die Hamburger Straße, wie die Eintracht mitteilte.

Der Vertrag des Linksverteidigers in Magdeburg läuft im Sommer aus. Bell Bell war vom FCM auch schon verabschiedet worden. Er kam in der vergangenen Spielzeit in 32 Pflichtspielen zum Einsatz, fast immer von Beginn an.