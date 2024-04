Berlin - Der Schauspieler Ben Becker („Schlafes Bruder“) tanzt alleine zu Hause auch mal. „Ich habe gestern zu Hause David Bowie „My Death“ gehört und habe ganz wunderbar dazu getanzt, ganz alleine“, sagte der 59-Jährige am Mittwoch im Berliner Dom. Dort stellte der gebürtige Bremer sein neues Projekt „Todesduell“ vor, womit er ab November auf Deutschlandtournee geht.

Die Grundlage bildet der christliche Text „Death's Duel“ des englischen Dichters John Donne aus dem 17. Jahrhundert. Zur Bedeutung des Textes hieß es in einer Pressemitteilung vorab: „Es ist der Kampf gegen die Vorurteile über den Tod und für einen veränderten Blick auf die Bedeutung des Lebens.“ Die Predigt habe Donne wenige Tage vor seinem Tod im Jahr 1631 vor König Charles I. gehalten.

Ben Becker war schon zuvor im Stück und Film „Ich, Judas“ mit religiösen Themen befasst. „Da oben ist mein Kumpel, mein Freund, dem begegne ich auch mit größtem Respekt und größter Hochachtung“, sagte Becker zu seiner eigenen Haltung zu Religion und Gott. „Ich fühle mich dem Herrn sehr verbunden.“

Das Stück „Todesduell“ feiert am 1. November im Berliner Dom Premiere. Im Anschluss wird Becker auch etwa in der Düsseldorfer Johanneskirche und der Hamburger St. Michaelis Kirche auftreten, sowie in München, Bremen, Bochum und Potsdam.