Nach stundenlangem Stillstand wegen des Winterwetters ist der Flugbetrieb am BER wieder angelaufen. Nach Ausfällen und Verspätungen sollen Passagiere nun aufatmen können.

Berlin - Der Flugbetrieb am Hauptstadtflughafen BER ist nach Unternehmensangaben stabil. Er sei am Morgen regulär angelaufen, teilte eine Sprecherin mit. „Wir erwarten einen normalen Verkehrstag mit etwa 60.000 Passagieren“, so die Sprecherin weiter. Auf der Internetseite des Unternehmens waren am frühen Morgen zunächst noch Verspätungen und Flugausfälle ausgewiesen.

Aufgrund von Blitzeis war der Flugbetrieb in Schönefeld von Donnerstagabend an eingestellt. Erst Freitagmittag hoben die ersten Maschinen wieder ab. Es fielen aber viele Flüge aus und es gab Verspätungen. Bis zum Freitagabend wurden nach Angaben der Flughafensprecherin etwa Dreiviertel der geplanten rund 500 Starts und Landungen gestrichen.