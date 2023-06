Leipzig/Sinsheim - Österreichs Fußball-Nationalspieler Christoph Baumgartner wechselt einem Bericht von Sky zufolge von der TSG 1899 Hoffenheim zu Bundesliga-Rivale RB Leipzig. Der Medizincheck sei demzufolge bereits absolviert, die offizielle Verkündung stehe in den nächsten Tagen an. Die beiden Clubs haben den Transfer des 23 Jahre alten Mittelfeldspielers bislang nicht bestätigt.

Laut Sky soll Baumgartner für eine Summe von 27 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen wechseln, sein Vertrag bei den Sachsen ist bis Sommer 2027 veranschlagt. Bei Pokalsieger Leipzig könnte Baumgartner nach dem Abgang von Christopher Nkunku zum FC Chelsea eine wichtige Rolle in der Offensive spielen. Bei der TSG war er seit 2017 aktiv - erst in der Jugend, dann in der zweiten Mannschaft und in den vergangenen Jahren bei den Profis.