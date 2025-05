Como - Der angeblich stark von Bayer Leverkusen und RB Leipzig umworbene Trainer Cesc Fàbregas wechselt offenbar nicht in die Fußball-Bundesliga. Nach Informationen von Sky Italia bleibt der spanische Welt- und Europameister seinem bisherigen Club Como 1907 treu. Demnach gebe es positive Gespräche zwischen dem italienischen Erstligisten und dem 38-Jährigen. Sky zufolge darf Fàbregas auf eine Gehaltserhöhung hoffen. Am Comer See steht er bis 2028 unter Vertrag.

Kryptische Aussagen lösen Spekulationen aus

Zuletzt hatte Fàbregas mit kryptischen Aussagen allerdings Spekulationen über einen möglichen Wechsel als Trainer in die Bundesliga befeuert. Er sagte am Wochenende nach einem 3:1-Sieg gegen Cagliari: „Was auch passiert, ich werde dem Verein immer dankbar sein für das, was er mir gegeben hat. Ich bin sehr stolz auf das, was rund um Como aufgebaut wurde. Ich will ein Erbe hinterlassen, wenn ich weggehe. Der, der nach mir kommt, wird einen starken Verein vorfinden.“

Der Weltmeister von 2010 und zweimalige Europameister war auf seine Zukunft angesprochen worden und welche Rolle bei der Entscheidung die Emotionen spielen. Como ist unter Fàbregas die größte Überraschung der Saison in der Serie A. „Wenn der Moment kommt, dann werden wir etwas verkünden“, sagte er.