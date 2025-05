Jensen spielte in der Jugend in Berlin.

Berlin - Hertha BSC hat einem Medienbericht zufolge den Mittelfeldspieler Leon Jensen verpflichtet. Der 27-Jährige, der in dieser Saison für den Karlsruher SC auflief, wechsele im Sommer ablösefrei zum Berliner Zweitligisten, berichtete Sky. Jensen habe seinen Vertrag schon unterschrieben. Der KSC hatte seinen Abgang zuvor bereits bestätigt.

Über den Wechsel war schon länger spekuliert worden. Jensen spielte in der Jugend bereits für Hertha. Beim KSC kam der zentrale Mittelfeldmann in dieser Spielzeit in 31 Pflichtspielen zum Einsatz, meist von Beginn an. Einem „Kicker“-Bericht zufolge haben die Berliner zudem mit Deyovaisio Zeefuik bis 2027 verlängert. Der Niederländer war in der aktuellen Saison Leistungsträger bei der Hertha.