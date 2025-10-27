Lennart Karl überzeugt beim FC Bayern München derzeit mit tollen Toren. In einem Bericht geht es um die sportliche Zukunft des 17 Jahre alten Offensivspielers.

München - Der Vertrag von Mittelfeldspieler Lennart Karl bei Bayern München soll sich einem Bericht zufolge am 18. Geburtstag des Jungstars automatisch um ein Jahr verlängern. Wie der Sender Sky berichtet, wäre Karl, der am 22. Februar 2026 volljährig wird, dann bis mindestens 2029 an den Fußball-Rekordmeister gebunden. Zudem werde der aktuell bis 2028 laufende Kontrakt in einen Profivertrag umgewandelt und Karls Gehalt angepasst, heißt es in dem Bericht weiter. Eine Ausstiegsklausel gebe es nicht.

Karl überzeugte zuletzt in der Bundesliga beim 3:0 in Mönchengladbach sowie in der Champions League beim 4:0-Heimsieg gegen den FC Brügge. In diesen Partien gelang ihm - höchst sehenswert - auch jeweils sein erstes Tor in den beiden Wettbewerben. In der Bundesliga zählte der Offensivspieler bislang einmal zur Startelf, fünfmal kam er von der Bank.

Mit seinem Club ist Karl am Mittwoch wieder gefordert. Dann tritt der FC Bayern in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Köln an (20.45/ARD und Sky).