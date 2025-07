Die Nachwuchsarbeit ist für Hertha BSC eine wichtige Säule. Der nach dem Aus von „Zecke“ Neuendorf vakante Chefposten in der Akademie könnte bald wieder vergeben sein - an einen alten Bekannten.

Berlin - Hertha BSC hat für eine wichtige Personalie offenbar eine Lösung gefunden. Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, soll der frühere Co-Trainer Rainer Widmayer die Leitung der Akademie des Berliner Fußball-Zweitligisten übernehmen. Die Verkündung der Rückkehr des 58-Jährigen zum Hauptstadtclub stehe demnach kurz bevor.

Zweimal Assistenztrainer

Die Hertha sucht nach dem mehr oder weniger freiwilligen Rückzug von Andreas „Zecke“ Neuendorf einen neuen Chef für die wichtige Nachwuchsabteilung. Widmayer war von 2010 bis 2011 und 2015 bis 2019 unter Markus Babbel und Pal Dardai Assistenztrainer der Profimannschaft.

Aus der Hertha-Akademie waren immer wieder Talente hervorgegangen, mit denen die Berliner später Transfererlöse erzielten. In diesem Sommer wechselte Ibrahim Maza für zwölf Millionen Euro zu Bayer Leverkusen.

Die Akademie-Leitung ist nur ein vakanter Posten. Die Berliner suchen weiterhin einen Sport-Geschäftsführer. Zuletzt hatte es Berichte über ein mögliches Engagement von Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick gegeben. Auch Oliver Kahn soll einer von mehreren Kandidaten gewesen sein.

Trainer Leitl fehlt ein Trio

Trainer Stefan Leitl setzt derweil die Vorbereitung auf die nächste Zweitliga-Saison fort. Am Samstag (17.00 Uhr) steht das Testspiel beim BFC Dynamo an, am Dienstag (18.00 Uhr) folgt die Partie gegen Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse.

In beiden Partien muss Leitl wahrscheinlich ohne Paul Seguin auskommen. Der Neuzugang vom FC Schalke 04 hat muskuläre Probleme nach einem Schlag auf die Wade. Deyovaisio Zeefuik (Wade) und Luca Schuler (Hüfte) sind ebenfalls angeschlagen. Das Trio wird vermutlich erst im Trainingslager in Kitzbühel (11.-19. Juli) wieder zur Verfügung stehen.