Frankfurt/Main - Der Wechsel von Ritsu Doan vom SC Freiburg zu Eintracht Frankfurt hängt offenbar nur noch an Details zur Ablösesumme. Laut „Bild“ und Sky soll sich der 27 Jahre alte Japaner mit der Eintracht bereits geeinigt haben. Demnach will Doan in Frankfurt einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2030 unterschreiben.

In Freiburg ist der Offensivspieler, der bei der WM 2022 in Katar gegen Deutschland ein Tor erzielte, noch zwei Jahre gebunden. Den Berichten zufolge soll die Eintracht bislang 15 und 18 Millionen Euro geboten haben. Doch dem Europa-League-Starter aus dem Breisgau reicht das nicht - aufgerufen sind offenbar über 20 Millionen Euro.

Toppmöller: „Eruieren den Markt“

Dass Trainer Dino Toppmöller nach dem 90-Millionen-Abgang von Hugo Ekitiké nach Liverpool noch Verstärkung in der Offensive sucht, ist kein Geheimnis. „Am Ende geht es immer um eine gewisse Machbarkeit eines Transfers. Es geht darum: Wie ist die Situation auf den Markt? Wir eruieren diesen Markt und schauen, was wir da machen können“, sagte Toppmöller bei einer Medienrunde in den USA.