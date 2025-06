Union Berlin gehörte in der zurückliegenden Spielzeit zu den offensiv schwächsten Teams der Bundesliga. Zwei neue Stürmer sollen nächste Saison für mehr Torgefahr sorgen.

Berlin - Union Berlin zieht Medienberichten zufolge bei Andrej Ilic die Kaufoption und bindet den Stürmer langfristig. Demnach erhält der Angreifer einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2029 bei den Köpenickern, die rund fünf Millionen Euro an Ilic' bisherigen Verein OSC Lille überweisen.

Der 25 Jahre alte Offensivspieler hatte vom Trainer-Wechsel bei den Eisernen profitiert und sich unter Steffen Baumgart in den Vordergrund gespielt. Seine sieben Tore in der Fußball-Bundesliga erzielte Ilic allesamt in der Rückrunde. Unter Baumgarts Vorgänger Bo Svensson hatte der Serbe keine Rolle gespielt.

Junioren-Nationalspieler vor Wechsel zu Union

Außerdem sollen sich die Hauptstädter mit dem SC Paderborn auf einen Wechsel von Ilyas Ansah geeinigt haben. Der 20 Jahre alte Stürmer soll Anfang nächster Woche den Medizincheck absolvieren und die Berliner rund vier Millionen Euro plus Boni kosten.

Im Sommer 2023 war der Junioren-Nationalspieler aus Paderborns U19 in den Profikader aufgerückt. In der zurückliegenden Saison gehörte Ansah mit jeweils sechs Treffern und Torvorlagen zu den Leistungsträgern beim Zweitligisten.