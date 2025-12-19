Namen, Glockenläuten, Schweigen - neun Jahre nach dem tödlichen Angriff an der Gedächtniskirche wird wieder an die Opfer erinnert.

Berlin - Zum neunten Jahrestag des Terroranschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember ist heute wieder eine Gedenkveranstaltung geplant. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) nimmt am Abend an der ökumenischen Gedenkandacht in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche am Breitscheidplatz teil.

Im Anschluss gedenken die Teilnehmer am Mahnmal „Der Riss“ an der Kirche schweigend der Opfer. Um 20.00 Uhr verliest Pfarrerin Sarah-Magdalena Kingreen die Namen der Opfer. Zur Uhrzeit der Tat um 20.02 Uhr werden wie in den vergangenen Jahren die Kirchenglocken geläutet.

Am 19. Dezember 2016 war ein islamistischer Terrorist mit einem gestohlenen Lkw in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. Dabei wurden zwölf Menschen getötet und viele Dutzend Menschen zum Teil schwer verletzt. Ein 13. Opfer starb 2021 an den Folgen. Der Attentäter wurde auf der Flucht in Italien von Polizisten erschossen.