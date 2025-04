Berlin - Die Eisbären Berlin benötigen im Playoff-Halbfinale gegen die Adler Mannheim nur noch einen einzigen Sieg, um erneut ins Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einzuziehen. Der Titelverteidiger gewann in eigener Halle gegen die Kurpfälzer mit 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) und führt damit nun in der Best-of-Seven-Serie mit 3:0. Leonhard Pföderl erzielte zwei Tore, außerdem trafen Kai Wissmann, Ty Ronning und Yannick Veilleux für die Hauptstädter. Für Mannheim war Austin Ortega erfolgreich.

Die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof bekamen zu Beginn kaum klare Torchancen zu sehen, weil sich beide Teams darauf konzentrierten, Fehler zu vermeiden. Die Berliner konnten immerhin eine ihrer Überzahl-Gelegenheiten nutzen. Pföderl traf in der 16. Minute.

Nationalspieler Pföderl trifft doppelt

Die Gäste erhöhten nach der ersten Pause den Druck, ließen aber im Angriff die nötige Zielstrebigkeit vermissen. Effizienter blieben die Hauptstädter. Wissmann schloss einen Konter erfolgreich ab (32.), Ronning erhöhte im Powerplay auf 3:0 (39.).

Im Schlussabschnitt schöpften die Mannheimer nach Ortegas Treffer noch einmal Hoffnung (51.). Als die Gäste ihren Goalie Arno Tiefensee für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis genommen hatten, sorgten erneut Nationalspieler Pföderl (57.) und Veilleux (60.) aber für einen klaren Erfolg der Berliner.