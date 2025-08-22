Die Bundeshauptstadt rangiert beim Thema E-Bike-Besitz auf dem letzten Platz. Allerdings macht Berlin einen deutlichen Sprung. Wer liegt vorn?

Essen/Berlin - In Berlin fahren im bundesweiten Vergleich relativ die wenigsten E-Bike-Besitzer auf den Straßen. Laut einer Umfrage des Energieanbieters Eon besitzen nur rund 15 Prozent der Menschen in der Bundeshauptstadt ein E-Bike. Die höchste Quote an E-Bike-Besitzern gebe es demnach in Niedersachsen mit etwa 35 Prozent, Nordrhein-Westfalen sowie Bayern mit je rund 30 Prozent.

Berlin legt zu

Auch in den vergangenen zwei Vorjahren rangierte Berlin in der Eon-Umfrage auf dem letzten Platz - konnte allerdings in diesem Jahr stark zulegen. Der Anteil der Menschen mit E-Bike stieg in der Hauptstadt im Vergleich zum Vorjahr um knapp 5 Prozentpunkte. In Berlin greifen viele Menschen jedoch nicht zum eigenen E-Bike, sondern bewegen sich mit gemieteten E-Scootern und auch E-Bikes durch die Stadt.

Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsunternehmen Civey von Ende Juni bis Mitte Juli 30.000 Bürger ab 18 Jahren in Deutschland online. Bundesweit fuhren 28 Prozent aller Befragten Fahrrad mit elektrischer Unterstützung. 2024 waren es 24,7 Prozent.

Eine Altersgruppe mit starkem Zuwachs

Insbesondere bei den 30- bis 39-Jährigen fiel der Zuwachs bei den E-Bike-Besitzern zuletzt etwas überdurchschnittlich aus. Im vergangenen Jahr waren es noch 19,3 Prozent, mittlerweile besitzen 23,2 Prozent ein solches Gefährt. In den meisten anderen Altersgruppen stieg die Zustimmung um rund zwei bis drei Prozentpunkte.

Energieanbieter rechnet mit weiterem Wachstum

„Mit einem Abebben des E-Bike-Booms ist vorerst nicht zu rechnen, wie weitere Ergebnisse zeigen: Sechs Prozent der Menschen in Deutschland planen eigenen Angaben zufolge, in den nächsten zwölf Monaten ein E-Bike oder Pedelec zu kaufen“, hieß es in einer Mitteilung von Eon. Vor allem Menschen mit Kindern im Haushalt zeigten sich interessiert.