weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Glätte auf den Straßen: Berlin prüft neue Regeln für Taumittel bei Glatteis

EIL
Europäische Staatsanwaltschaft klagt in Magdeburg zweistelligen Millionenbetrug an
Europäische Staatsanwaltschaft klagt in Magdeburg zweistelligen Millionenbetrug an

Glätte auf den Straßen Berlin prüft neue Regeln für Taumittel bei Glatteis

Soll Berlin bei Glätte flexibler Taumittel einsetzen? Die Verkehrssenatorin sieht Vorteile für die Sicherheit, berücksichtigt aber auch vor Risiken für Umwelt und Grundwasser.

Von dpa 29.01.2026, 12:18
Taumittel können derzeit auch nicht in Ausnahmesituationen auf Berliner Straßen verwendet werden.
Taumittel können derzeit auch nicht in Ausnahmesituationen auf Berliner Straßen verwendet werden. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin - Nach anhaltender Glätte auf den Berliner Straßen wurde im Landtag der Umgang mit Taumitteln besprochen. Derzeit gebe das Berliner Straßenreinigungsgesetz keine Handlungsmöglichkeit, um kurzfristig Taumittel auf den Straßen und Gehwegen einzusetzen, erklärte Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) bei der Landtagssitzung.

Als Lösung des Problems sei erwogen worden, nach dem Vorbild der Stadt Hamburg, eine Ermächtigungsgrundlage für die zuständige Senatorin im Straßenreinigungsgesetz einzubringen. Zukünftig sei es dann möglich, im Falle von Glatteis kurzfristig Taumittel wie Streusalz einzusetzen.

Streusalz bei Gefahr möglich

Die Verkehrssenatorin betont die Auswirkungen von Taumitteln auf die Umwelt und das Grundwasser, sieht jedoch die Notwendigkeit bei einer „Gefahr für Leib und Leben“. Neben dem Schutz der Bürger und Bürgerinnen, sollen durch den notwendigen Einsatz von Taumitteln die Krankenhäuser entlastet werden.