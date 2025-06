Berlin Thunder verlieren nach Fehlstart in Hamburg

Die Berlin Thunder gaben das Spiel in Hamburg früh aus der Hand.

Hamburg/Berlin - Die Berlin Thunder müssen in der European League of Football (ELF) weiter auf den zweiten Saisonsieg warten. Bei den Hamburg Sea Devils unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Jag Bal mit 14:31 (0:28). Erst Mitte des dritten Viertels gelang es Ballträger Tyler Foster, den ersten Touchdown für Berlin zu erzielen. Spielmacher Jakeb Sullivan sorgte im letzten Viertel bei strömendem Regen für den zweiten Thunder-Touchdown. Dem gegenüber standen aber vier Fehlwürfe zu den gegnerischen Verteidigern.

Wieder einmal vergaben die Berliner bereits in der ersten Halbzeit die Chancen auf einen weiteren Sieg in der ELF. Selbst aus aussichtsreichen Positionen gelangen im Stadion Hoheluft keine Punkte. Immer wieder fand die Berliner Offense in der Abwehr der Sea Devils ihren Meister.

Hamburg nutzt Berliner Fehler in der Anfangsphase

Die ersten drei Angriffssequenzen für Berlin Thunder endeten mit Ballverlusten für das Team aus der Hauptstadt. Die Hamburg Sea Devils nutzen diese Chancen und führten bereits nach dem ersten Viertel 21:0. Erst nach der Halbzeitpause konnten die Gäste die Partie phasenweise offener gestalten.



Thunder musste allerdings ersatzgeschwächt antreten. In der vergangenen Woche verletzte sich Running Back Gennadiy Adams beim Spiel in Kopenhagen schwer. Sein Ersatzmann Samuel Oram-Jones, der im Laufe der Woche zu den Berlinern stieß, war bei der Partie gegen die Sea Devils noch nicht einsatzbereit.