Berlin - Das American Football Team Berlin Thunder hat in der European League of Football (ELF) die siebte Niederlage im zehnten Spiel kassiert. Gegen die weiterhin als einziges ELF-Team unbezwungenen Nordic Storm schnupperten die Berliner beim 35:53 (20:20) im Berliner Preußenstadion zumindest in den ersten beiden Vierteln an einer Überraschung.

Auch in der vergangenen Woche musste das Team von Berlin Thunder wieder eine Hiobsbotschaft verkraften. Auf dem Instagram-Account verkündete das Hauptstadtteam, auf unabsehbare Zeit auf Cheftrainer Jag Bal - offiziell aus gesundheitlichen Gründen - verzichten zu müssen.

Für den Kanadier übernimmt Defensive Coordinator Jose Schmitt die Aufgaben des Head Coaches. Und Schmitt konnte durchaus zufrieden sein, was seine Mannschaft gegen die Gäste aus Kopenhagen zeigte.

Drei Touchdowns

Dem Liga-Neuling boten die Footballer von der Spree zunächst die Stirn. Zweimal Niklas Schumm und einmal Nicolai Schumann sorgten bis zur Pause für drei Berliner Touchdowns. In der zweiten Halbzeit sah es zunächst so aus, als ob die Hausherren ihr Pulver verschossen hätten. Nordic Storm führte plötzlich mit 40:23. Doch im letzten Spielabschnitt machte es Berlin noch einmal spannend, verkürzte auf 35:40, ehe die Gäste den Deckel zumachten.