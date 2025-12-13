Nach der Corona-Vollbremsung erholten sich die Tourismus-Zahlen. Nun gehen sie wieder zurück. Der Visit-Berlin-Chef hat eine Vermutung, woran das liegt.

Auch in der Adventszeit kommen viele Touristen nach Berlin - die Bilanz für das Jahr 2025 fällt aber schlechter aus als noch jene fürs Vorjahr. (Archivbild)

Berlin - Im laufenden Jahr sind weniger Touristen nach Berlin gekommen als noch ein Jahr zuvor - und dabei wird 2025 auch eine wichtige Marke verpasst. „Wir werden knapp unter den 30 Millionen (Übernachtungen) landen“, sagte Burkhard Kieker, Chef der Berliner Tourismusgesellschaft Visit Berlin, dem „Tagesspiegel“. 2024 waren noch 30,6 Millionen Übernachtungen in der Hauptstadt gezählt worden.

Bis Ende Oktober verzeichnete das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg demnach 24,8 Millionen Übernachtungen - 4,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Doch woran liegt es, dass die Zahlen nicht weiter in Richtung des Rekordjahres 2019, dem letzten Vor-Corona-Jahr steigen? „Das liegt in erster Linie an der Konsumstimmung in Deutschland und Europa und dem Nicht-Anspringen der Konjunktur“, meint Kieker. Zudem verwies er auf die Zahlen des Flughafens Berlin-Brandenburg: „Der BER liegt weiterhin 30 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau, beim Tourismus liegen wir etwa neun Prozent darunter.“