Berlin - Im Kampf um eine deutsche Olympia-Bewerbung setzt Berlin weiter auf seine internationale Strahlkraft. „Es ist unumstritten: Das ist die große Stärke, die wir haben. Es gibt kaum eine Stadt in Deutschland, die so viel internationale Strahlkraft hat wie Berlin - um nicht zu sagen keine“, sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) nach der zweiten Sitzung des Kuratoriums.

Die Kuratoriumsmitglieder aus Politik, Wirtschaft, Sport und Sozialem wie Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, Handelsverband-Geschäftsführer Nils Busch-Petersen oder Dietmar Bartsch von den Linken sollen die Olympia-Bewerbung stärker in der Stadt verankern. Bis Ende September will sich das Gremium vier bis fünf Mal treffen.

Kiez-Tour startet

Bis zum 16. April sollen diverse Workshops, aber auch Online-Seminare die Berliner für die Spiele sensibilisieren. Zudem gibt es Kiez-Touren, die bis Ende Februar an insgesamt zwölf Stationen Halt machen. Die Verantwortlichen versprechen sich durch den Austausch „eine facettenreiche Auseinandersetzung“, wie eine Bewerbung für nachhaltige Spiele aussehen könnte.

Nach dem Motto „Olympia wirkt vor Ort“ wollen die Olympia-Befürworter den Bürgerinnen und Bürgern den Mehrwert der Spiele verdeutlichen. „Wir wollen diese Spiele in alle Bezirke tragen“, erklärte Wegner. Der Breitensport soll in allen Teilen der Hauptstadt von den Spielen profitieren.

DOSB entscheidet am 26. September

Der DOSB wird dann am 26. September in einer außerordentlichen Sitzung in Baden-Baden über den deutschen Bewerber entscheiden. Neben Berlin bewerben sich München, Hamburg und die Rhein-Ruhr-Region. Unklar sind immer noch die fehlenden Parameter vom Internationalen Olympischen Komitee für eine Bewerbung sowie der Zeitpunkt. Deshalb bewirbt sich der DOSB für die Spiele von 2036, 2040 und 2044.