Berlin und Hamburg kooperieren schon länger bei den Themen autonomer Verkehr und Nahverkehr. Nun wird die Hauptstadt neben der Hansestadt zur Modellregion Mobilität - mit drei bestehenden Projekten.

BVG-Chef Falk(l) und Bundesverkehrsminister Schnieder stellen fahrerlose Shuttles vor, die im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein sollen. (Archivbild)

Berlin - Die Städte Berlin und Hamburg vertiefen ihre Zusammenarbeit bei Mobilitätsthemen der Zukunft wie dem autonomen Fahren. Der Rahmen dafür ist die sogenannte Metropol-Modellregion Mobilität, die bislang nur zwischen dem Bund und der Hansestadt bestand und der Berlin nun beitritt. Beide Länder unterzeichneten in der Hauptstadt eine entsprechende Absichtserklärung.

Die Modellregion Mobilität dient der Entwicklung von digitalisierten und vernetzten Verkehrsprojekten und dem einfacheren Austausch zwischen Bund, Ländern, der EU-Kommission sowie zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.

Drei Projekte mit aufgenommen

Die Absichtserklärung erwähnt drei bereits bestehende Projekte in Berlin:

Das Forschungsprojekt NoWeL4, bei dem im Nordwesten Berlins autonomer Nahverkehr in größerem Maßstab getestet wird.

Das „Digitale Testfeld Stadtverkehr“, in der die Senatsverwaltung verschiedene Forschungsprojekte im Bereich klimafreundliche und autonome Mobilität bündelt.

Die verstärkte Nutzung von Verkehrsdaten wie Bewegungsdaten von Sharing-Anbietern für eine bessere Verkehrsplanung.

Zwischen Berlin und Hamburg bestehen bereits Absichtserklärungen für eine engere Zusammenarbeit etwa bei Nahverkehrsthemen. Auch dort liegt der Fokus auf dem autonomen Fahren.

Im vergangenen September vereinbarten die Verkehrsunternehmen der beiden Städte sowie die Münchner Verkehrsgesellschaft ebenfalls ein Kooperationsabkommen, das auch die Entwicklung einer gemeinsamen Mobilitätsplattform und standardisierte Vertriebssysteme zum Ziel hat.