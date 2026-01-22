Laut einer Umfrage wird Niedersachsen oft als blass wahrgenommen. Das soll sich mit einer neuen Image-Kampagne ändern. Was genau damit erreicht werden soll.

Es geht voran bei der neuen Imagekampagne des Bundeslandes. (Symbolbild)

Hannover - Eine neue Kampagne soll das Image von Niedersachsen aufpolieren. Dazu wurde die Berliner Werbeagentur „Scholz & Friends“ verpflichtet, wie die Wirtschafts- und Innovationsagentur des Bundeslandes, Niedersachsen.next, mitteilte. Sie solle eine bisher fehlende Standortkampagne entwickeln. Ob dadurch auch der Slogan „Niedersachsen. Klar.“ - zu finden etwa auf Autobahnschildern - abgelöst wird, war zunächst offen.

Die neue Kampagne solle mehr sein als ein Slogan. Messeauftritte oder Marketingmaterialien sollen die Kampagne ergänzen. Nach früheren Angaben stehen dafür zehn Millionen Euro über zwei Jahre bereit.

Investoren und Fachkräfte sollen angelockt werden

Ziel sei es, Investoren und Unternehmen aus aller Welt zu vermitteln, „welche Vorteile es hat, sich hierzulande anzusiedeln oder zu investieren“, hieß es in einer Mitteilung. Um sich die Ausgaben der kommenden Jahre leisten zu können, brauche das Bundesland Investitionen von Unternehmen und Fachkräfte, um wirtschaftlich stark zu bleiben. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Erst kürzlich war eine Umfrage im Auftrag des Arbeitgeberverbandes Niedersachsenmetall zu dem Schluss gekommen, dass Niedersachsen für schöne Landschaften und Bodenständigkeit bekannt sei, aber auch für wirtschaftliches Mittelmaß und Langeweile.