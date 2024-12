An Weihnachten oder Silvester eine Runde schwimmen gehen - das geht in einigen Hallenbädern. Die Öffnungszeiten weichen allerdings von den normalen ab.

Berlin - Viele Berliner Hallenbäder haben auch über die Feiertage geöffnet. Am 24. Dezember und an Silvester könne man in 16 Bädern im gesamten Stadtgebiet seine Bahnen ziehen, teilten die Bäderbetriebe mit. Auch an den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr seien einige Bäder geöffnet.

Die meisten Bäder hätten an Heiligabend und Silvester bis 13.00 oder 14.00 Uhr geöffnet, so die Bäderbetriebe. Länger können Besucher am ersten und zweiten Weihnachtstag schwimmen, einige Bäder öffnen auch bis 16.00 oder 17.00 Uhr, die Schwimm- und Sprunghalle im Europapark sogar bis 18.00 Uhr. Am zweiten Weihnachtstag öffnen das Stadtbad Neukölln (8.00 bis 22.30 Uhr) und die Schwimmhalle Anton-Saefkow-Platz (6.30 bis 22.00 Uhr) besonders lange.

An Neujahr öffnen einige Bäder etwas später. Das Stadtbad Lankwitz und das Stadtbad Charlottenburg (Alte Halle) öffnen erst um 14.00 Uhr. Bereits ab 6.30 Uhr kann man aber im Ernst-Thälmann-Park ins Wasser springen.