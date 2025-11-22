Zehn Monate vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus setzen Berlins Grüne auf Kontinuität in der Parteiführung. Welches Ergebnis Nina Stahr und Philmon Ghirmai einfuhren.

Berlin - Die Berliner Grünen haben ihre Doppelspitze im Amt bestätigt. Bei einem Parteitag in Neukölln votierten 86,9 Prozent der Delegierten für die Realpolitikerin Nina Stahr (43) und 77,1 Prozent für den Parteilinken Philmon Ghirmai (41). Das Duo steht seit Dezember 2023 an der Spitze des Grünen-Landesverbandes.

Stahr löste damals Susanne Mertens ab, die seit 2021 die Doppelspitze mit Ghirmai bildete. Von 2016 bis 2021 amtierte sie zusammen mit dem heutigen Fraktionschef und Spitzenkandidaten für die Berlin-Wahl 2026, Werner Graf, schon einmal als Parteichefin. Ghirmai will bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September 2026 in das Landesparlament einziehen.