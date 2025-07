Mit einem Aktionstag gegen die Kürzungen im Kulturetat endet die diesjährige Jazzwoche. An drei Orten sind am Nachmittag Konzerte und Auftritte von betroffenen Institutionen geplant.

Berlin - Jazz gegen Kulturabbau: Mit einer Protestaktion gegen die Kürzungen im Kulturetat endet an diesem Freitag die diesjährige Jazzwoche Berlin. Am Haus 104 auf dem Tempelhofer Feld, vor der Kulturkneipe WATT in Prenzlauer Berg und vor dem Bücherbogen am Savignyplatz treten ab 15.30 Uhr Vertreter von Institutionen auf, die von den Kürzungen betroffen sind, teilten die Veranstalter mit. Begleitet wird die Aktion von Livemusik.

Die Kürzungen und der Umgang damit, waren das Thema der diesjährigen Jazzwoche, die unter dem Motto: „Where Do We Go From Here?“ (Auf Deutsch in etwa: „Wie von hieraus weiter?“) am vergangenen Samstag startete. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat für 2025 Haushaltskürzungen von insgesamt drei Milliarden Euro beschlossen. Der Kulturbereich muss rund 130 Millionen Euro einsparen.