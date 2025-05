Die Linke hat mit dem Thema Mieten die Bundestagswahl in Berlin gewonnen. Ein neues Führungsduo soll die Partei nun fit machen für die nächste Wahl zum Abgeordnetenhaus.

Maximilian Schirmer will Linke-Landesvorsitzender bleiben, Franziska Brychcy nicht. (Archivbild)

Berlin - Die Berliner Linke wählt heute (10.00 Uhr) auf einem Parteitag in Lichtenberg eine neue Doppelspitze. Der bisherige Vorsitzende Maximilian Schirmer aus Pankow tritt gemeinsam mit Kerstin Wolter an, der Linke-Bezirksvorsitzenden in Friedrichshain-Kreuzberg. Gegenkandidaturen liegen bislang nicht vor.

Seit Mai 2023 führt der Bezirkspolitiker Schirmer, der auch Bundesvize der Linken ist, die Partei gemeinsam mit Franziska Brychcy. Diese kandidiert nicht wieder für den Landesvorsitz und will sich auf ihre Rolle als bildungspolitische Sprecherin der Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus konzentrieren.

Die Linke war bei der Bundestagswahl im Februar in Berlin stärkste Kraft geworden und sieht sich dadurch mit Blick auf die nächste Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im September 2026 im Aufwind. Sie erlebte zuletzt einen regelrechten Ansturm neuer Mitglieder. Ihre Mitgliederzahl verdoppelte sich seit Oktober 2024 auf derzeit gut 15.400.

Die Berliner Grünen kommen ebenfalls zu einem Parteitag zusammen (10.00 Uhr). Bei dem eher kurzen Treffen in Friedrichshain hält der Landesvorsitzende Philmon Ghirmai eine Rede. Anschließend (12.30 Uhr) veranstaltet die Partei einen „Stadtkongress“, auf dem es um grüne Ideen und Konzepte für die Zukunft gehen soll.