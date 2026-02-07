Nach einer Fachmesse bleiben tonnenweise Lebensmittel übrig. Mehr als 400 Ehrenamtliche kümmern sich darum, dass dies nicht im Müll landet.

Berlin - Die Berliner Tafel hat insgesamt 45 Tonnen übriggebliebenes Obst und Gemüse bei der Fachmesse Fruit Logistica eingesammelt. Dieses werde nun an armutsbetroffene Menschen verteilt, teilte die Organisation mit.

Mehr als 400 Menschen haben laut Berliner Tafel geholfen, die Lebensmittel am Freitagabend in den Messehallen am Funkturm einzusammeln. In 24 Lastwagen seien die Lebensmittel mit Unterstützung von Technischem Hilfswerk, Rotem Kreuz und ehrenamtlichen Helfern der Berliner Feuerwehr zur Logistikzentrale der Tafel auf dem Großmarkt gebracht worden.

Dort sortieren mehr als 200 Ehrenamtlich am Wochenende die Waren, wie es hieß. Gleichzeitig verarbeite der Kinder- und Jugendbereich der Berliner Tafel, das Kiba-Team, besonders schnell verderbliches Obst zu 2.000 Gläsern Fruchtaufstrich.

Mehr als 20 soziale Einrichtungen - darunter Notunterkünfte und Einrichtungen der Kältehilfe - sollen bereits am Wochenende kistenweise Obst und Salat erhalten. Die anderen Lebensmittel werden dann laut Tafel in den nächsten Tagen in den Ausgabestellen an von Armut betroffene Menschen verteilt.